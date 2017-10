4 octobre 2017

Jagmeet Singh, nouveau chef du NPD

Monsieur Guy Caron,



Bravo pour votre belle campagne. J’ai voté pour vous et pour la continuité d’une place forte et éclairée du Québec au NPD. Bravo aussi pour l’élection majoritaire dès le premier tour de Jagmeet Singh comme nouveau chef du parti. Cela donne une belle image à la population de l’esprit de changement et d’ouverture qui anime ce parti autant que de sa détermination démocratique et sociale. Espérons que le parti tout entier, sous sa gouverne, continuera d’être aussi déterminé en ce qui concerne la défense de la nature, de la justice et de l’équité culturelle, politique et sociale, en n’oubliant personne, et dans le respect des droits des Premières Nations dont nous habitons les terres ancestrales. Remercions enfin aussi Thomas Mulcair d’avoir su garder la barre haut concernant les valeurs du NPD, toutes ces dernières années, au Parlement du Canada et devant la population canadienne, et pour son travail d’équipe à tous les échelons, grâce auquel nous pouvons continuer fièrement de regarder avec une certaine confiance vers l’avenir, malgré les difficultés et obstacles de toutes sortes dans notre monde fortement en péril.

Montréal, le 2 octobre 2017

Mélanie Joly et Netflix

Au sujet du traitement de faveur que la ministre Mélanie Joly a décidé d’accorder à Netflix, au-delà du caractère éminemment inéquitable et irrationnel de la décision, ce qui est sidérant, c’est l’incapacité désolante de la ministre à étayer de façon le moindrement convaincante sa position. Que ce soit en entrevue avec Paul Arcand ou à TLMP, elle n’a pratiquement jamais répondu aux questions qui lui étaient posées, pigeant plutôt dans son kit de « cassettes » préformatées, manifestement incapable de justifier sa décision. Pitoyable, à la limite du pathétique.

Trois-Rivières, le 2 octobre 2017

Catalogne courageuse, Espagne indigne

Depuis des mois, le gouvernement espagnol tentait par tous les moyens d’empêcher la tenue d’un référendum sur l’indépendance en Catalogne. Les arguments et les décisions de Madrid dénonçant l’illégalité de cette consultation ont constamment ignoré, et ce, de façon cavalière, le droit fondamental des peuples à l’autodétermination. Répéter à satiété que la Constitution espagnole ne permet pas la sécession est un peu court, quand on sait que tout État défend toujours l’intégrité absolue de l’ensemble de son territoire, peu importe les circonstances. Une fin de non-recevoir brutale et simpliste ne peut tenir la route lorsqu’un peuple à part entière, avec sa langue, sa culture et ses traditions propres, revendique haut et fort le droit de se prononcer sur son indépendance. Ce peuple doit être entendu et doit être autorisé à sonder les citoyens vivant à l’intérieur de ses propres frontières. Il faut reconnaître que le Canada et le Royaume-Uni ont accepté cela, en ce qui a trait au Québec et à l’Écosse respectivement, et que, dans ces deux cas, même s’il y a eu certains ratés, un processus démocratique de consultation a pu être mis en place. En choisissant plutôt d’utiliser une force policière démesurée, et parfois brutale, afin d’empêcher physiquement les citoyens de la Catalogne de s’exprimer pacifiquement, l’Espagne vient de démontrer de façon honteuse et outrageante à la face du monde qu’elle n’adhère pas aux principes démocratiques les plus fondamentaux. Le 1er octobre 2017 demeurera dans l’histoire du monde un jour infâme qui aura déshonoré l’Espagne. La Catalogne, à l’opposé, mérite le respect et l’admiration pour sa démarche courageuse et parfaitement légitime.

Québec, le 1er octobre 2017

Federico García Lorca…

Quand on voit ce qui se passe présentement à Barcelone, Federico García Lorca, poète tombé sous les balles de la dictature, en 1936, doit se retourner dans sa tombe.

Québec, le 1er octobre 2017