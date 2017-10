Entrées irrégulières: une demande d’asile sur deux est refusée

Ottawa — La Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada rapporte qu’environ 300 requêtes ont été traitées jusqu’à maintenant par l’équipe spéciale chargée d’entendre les nombreux demandeurs d’asile ayant franchi la frontière de manière irrégulière au cours de l’été. Selon les chiffres de la commission, environ 50 pour cent des demandeurs d’asile dont le dossier a été étudié jusqu’à maintenant ont obtenu le statut de réfugié au Canada. Plus de 8000 demandes ont été déposées au Canada en juillet et en août. Selon la vice-présidente de la Section de la protection des réfugiés, Shereen Benzvy Miller, on s’attend à recevoir plus de 40 000 requêtes au total pour l’année 2017.