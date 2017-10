3 octobre 2017

Non à la pâte à dents, à la brassière et à «bon matin»!

Ayant travaillé à la francisation des entreprises durant une douzaine d’années, avec des centaines de conseillers en francisation et de linguistes, à l’amélioration de la langue parlée et écrite au travail, aussi bien dans les usines que dans les plus grands commerces, ainsi qu’à la qualité de l’étiquetage et de l’affichage commercial, je n’accepte pas que l’OQLF par le biais d’une nouvelle « Politique de l’emprunt linguistique » fasse fi des efforts et des sommes considérables consacrés par ces entreprises à la francisation des emballages, de la publicité et des documents d’information sur leurs produits pour se conformer aux recommandations de l’Office de la langue française de l’époque — c’était le nom de l’OQLF jusqu’en 2002. Ce recul enlève toute crédibilité et toute efficacité aux efforts antérieurs de l’Office.

Les consommateurs achètent aujourd’hui du dentifrice (non de la pâte à dents), des soutiens-gorge (non des brassières), des plateaux (non des cabarets) et fréquentent un comptoir à salades (et non un bar à salades). Ces calques de l’anglais que nous avions fini par oublier apparaîtraient de nouveau dans l’espace public par l’action de l’OQLF, qui a pour mission de guider l’usage du français parlé et écrit au Québec.

Plutôt que de dépenser des sommes folles à faire des suggestions permissives, plus farfelues les unes que les autres, l’OQLF devrait consacrer ses énergies à promouvoir des cours de francisation pour intégrer les immigrants à la société et au monde du travail, surtout dans les entreprises qui accueillent des travailleurs immigrants, afin de faire du français la langue de travail et de l’espace public.

J’aurais bien préféré que l’OQLF affiche publiquement son désaccord avec ce « bonjour, hi » qu’on nous sert de plus en plus dans les commerces ainsi que ce « bon matin » (calque de l’anglais « good morning ») au lieu de « bonjour », utilisé dans toute la francophonie, sans compter ce « pas de problème » (calque de l’anglais « no problem ») plutôt que « pas de souci ».

Le 29 septembre 2017

Le modèle d’Uber

L’acceptation ou le refus d’Uber n’est pas l’acceptation ou le refus de l’industrie technologique. Uber n’est pas un joueur majeur de celle-ci, mais un tricheur, un imposteur. D’un point de vue strictement technologique, la compagnie californienne n’a fait que développer une « solution » de vente en ligne et de gestion de flotte. C’est le produit typique que l’industrie technologique vend aux autres industries. La géolocalisation et le commerce électronique sont les tendances actuelles. L’originalité d’Uber a été de préférer créer son propre réseau de taxi au lieu de vendre sa plateforme aux réseaux déjà existants. C’est un modèle d’affaires qui ne relève pas de la technologie, mais bien de l’idéologie.

Certes, la plateforme numérique Uber offre dématérialisation et automatisation. Sauf que ces changements technologiques bien réels et concrets concernent la commande du service et son paiement, pas son exécution en soi. La tâche redéfinie n’est donc pas celle du chauffeur de taxi, mais bien celle du répartiteur de taxi. La compagnie anciennement appelée UberCab procède surtout à la redéfinition langagière et conceptuelle. À travers ses dissociations et associations fallacieuses avec l’industrie du taxi et le covoiturage, ou encore la confusion de la nature d’un travail et de son horaire, Uber se présentait au Québec comme la version intra-urbaine d’Allo-Stop et Amigo Express. Il s’agit d’une opération de relations publiques et non d’un réel bouleversement technologique.

Uber ne se compare pas aux services légaux de diffusion et de téléchargement en ligne. Spotify et Deezer sont des évolutions des webradios comme Launch et Last.fm, dont l’intérêt était de sortir du carcan musical de la radio traditionnelle. Uber ne fait qu’offrir un service de taxi sous un autre habillage. Bandcamp, iTunes et Netflix sont une solution de rechange au piratage. Uber est plutôt la solution par le piratage.

Le rapport entre Uber et le taxi n’est pas non plus comparable à celui entre la vente de biens matériels en ligne et le commerce de détail. La vente par catalogue fait concurrence aux boutiques depuis déjà quelques siècles. Uber n’est pas au taxi ce qu’Amazon est aux magasins, mais bien ce qu’Amazon est à la commande téléphonique avec une carte de crédit. La technologie est souvent évolution, et non révolution. L’encadrement de l’industrie technologique, que ce soit pour Uber, Amazon ou Netflix, doit donc passer par son examen selon la continuité et non la rupture.

Charlesbourg, le 30 septembre 2017