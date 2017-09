29 septembre 2017

Taxer les propriétaires de piscine

J’ai lu l’article de Jeanne Corriveau intitulé « Montréal n’est pas prête à installer des compteurs d’eau pour les résidences ». En attendant qu’elle soit prête, peut-elle taxer les Montréalais qui font une consommation excessive d’eau ? Le 15 septembre dernier, j’ai arpenté les rues de Montréal pendant quelque deux heures et j’ai été témoin de trois vidages de piscine. Des centaines de litres d’eau filtrée à grands frais par la Ville qui s’écoulent tout bonnement dans les égouts. Quel coûteux et éhonté gaspillage ! Je fais la proposition suivante : que chaque propriétaire de piscine paie une taxe spéciale. Plus la piscine en impose, plus la taxe serait élevée. Croyez-moi, plusieurs propriétaires y penseraient à deux fois avant de se faire creuser une piscine olympique et encourageraient plutôt leurs enfants à aller nager à la piscine municipale du coin. Le réflexe de trop de Québécois est de considérer cette ressource primordiale qu’est l’eau comme inépuisable. Or, elle pourrait un jour manquer. J’ai reçu des amis luxembourgeois qui trouvent déplorable que nous ne la taxions pas (en Europe, cela va de soi). Au moins, taxons ceux qui en font une consommation excessive, pardi ! J’irais plus loin : la Ville devrait remettre une contravention aux dinosaures qui nettoient leur « char » et leur entrée de « char » avec un tuyau d’arrosage.

Montréal, le 26 septembre 2017

Du coke de pétrole albertain brûlé au Québec?

Ainsi, ce sera du coke de pétrole qui servira de combustible pour alimenter les hauts fourneaux de la cimenterie McInnis adossée au fragile golfe du Saint-Laurent. Ce produit est reconnu pour ses fortes émissions d’oxydes d’azote lors de sa combustion. Cette merveille résiduelle est issue du traitement du pétrole par les raffineries. Mais le coke est également obtenu lors du préraffinage des sables bitumineux. Je m’interroge. Se pourrait-il que le coke de pétrole utilisé à la cimenterie McInnis provienne de l’Alberta, immense productrice de ce produit à ne plus savoir quoi en faire ? Si cette hypothèse est plausible, voilà une bien belle manière de se débarrasser de ce résidu toxique. On envoie le coke de pétrole par train de l’ouest du pays pour qu’il finisse sa course des milliers de kilomètres plus loin à l’est, en Gaspésie. On brûle le tout en catimini et les vents dominants s’occuperont de disséminer le tout vers Terre-Neuve. La boucle est bouclée.

Montréal, le 26 septembre 2017

Un courageux son de cloche

À Jacques Létourneau



eu de voix comme la vôtre se sont élevées pour défendre une attitude ouverte, sympathique et humaniste en ce qui a trait aux immigrants et autres minorités. J’avoue que je n’espérais presque plus que quelqu’un émette publiquement une opinion si bellement exprimée et défendue. René Lévesque en serait tout heureux ! Votre témoignage me rassure quant à l’avenir d’un autre Québec, plus tolérant, mieux informé et moins crispé face aux différences.

Québec, le 23 septembre 2017