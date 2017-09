Mune — le gardien de la lune

29 septembre 2017 14h14 | Mediafilm

Désigné malgré lui gardien de la Lune, un petit faune insouciant multiplie les gaffes, laissant le champ libre au maître des ténèbres, qui en profite pour voler le Soleil. — Récit convenu, enrichi de nombreuses trouvailles mythologiques et poétiques. Clichés et éléments empruntés. Personnages attachants. Réalisation assurée. Animation vivante et colorée.