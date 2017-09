Tout démarre comme le récit, convenu, d’un garçon timide et obèse, victime d’intimidation et vivant sous les jupes de sa mère. Sans basculer vers le conte de fées, le jeune Chris (Jesse Camacho, le physique de l’emploi) trouve son ange gardien, Bobby (Joey Klein, d’une énergie débridée), un homme qui ne s’en laisse pas imposer et qui tente de lui inculquer son assurance arrogante. Pendant une nuit plutôt désordonnée, à l’image de la mise en scène, ces deux esseulés vont tenter de s’apprivoiser, et nous de comprendre comment ils vont y parvenir. Car cette agitation, aussi bien intentionnée soit-elle, nous laisse indifférents, les personnages ne suscitant qu’une sympathie limitée, ombres furtives dans la jungle nocturne montréalaise.



We’re Still Together ★★ 1/2 Canada, 2016, 82 minutes. Drame de Jesse Noah Klein. Avec Jesse Camacho, Eve Harlow, Joey Klein, Brielle Robillard.