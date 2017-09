S’il faut absolument utiliser une métaphore viticole pour aborder le 12e long métrage de Cédric Klapisch, le qualifier de grand cru serait hasardeux. Certes, on y retrouve l’art et la manière de ce cinéaste qui affectionne l’énergie de la jeunesse et sait insuffler à ses personnages l’amour de la fête. Il en reconstitue d’ailleurs une très belle, celle de la fin des vendanges, dans ce film dont le récit se déploie sur quatre saisons, une belle audace au service de l’évolution psychologique de ce trio familial. Les changements sont accélérés par l’arrivée impromptue d’un fils prodigue, parti depuis 10 ans : son retour, entouré de mystère, accélère la prise de conscience de cette fratrie à l’unité fragile. De jeunes acteurs pleins de promesses, dont l’excellent Pio Marmaï, lèvent leur verre aux traditions françaises, et à leur pérennité renouvelée.



Retour en Bourgogne ★★★ Comédie dramatique de Cédric Klapisch. Avec Pio Marmaï, Ana Girardot, François Civil, Jean-Marc Roulot. France, 2017, 113 minutes.