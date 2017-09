Ce film brûlot passionnant, parfois longuet, séduit avec son militantisme assumé. Le sujet : la difficulté pour les aspirants fermiers de mettre sur pied de petites entreprises agricoles, le système en place, immuable, ayant été conçu pour les gros joueurs. Mais les Gaulois ruraux ne manquent pas et l’artiste pluridisciplinaire Marc Séguin en a réuni plusieurs, qu’il a interrogés et filmés pendant un an et demi. Sont ainsi mises en exergue les lacunes et aberrations d’un modèle, c’est le postulat du film, qui n’est plus en phase avec la réalité. Pédagogique, le film revient sur le passé afin d’éclairer le présent, cela, dans le but de baliser un avenir à bâtir, avec la nécessité, au bout, d’établir une politique agricole. C’est d’un nouveau pacte social entre les agriculteurs et la population qu’il s’agit ici. Que veut-on, collectivement, pour nos terres agricoles ? Comment souhaite-t-on être nourri, en somme ? De bonnes questions posées dans un bon documentaire.



La ferme et son état ★★★ 1/2 Documentaire de Marc Séguin. Québec, 2017, 116 minutes.