Au-delà du match historique disputé entre Billie Jean King (Emma Stone) et Bobby Riggs (Steve Carell), ce film des réalisateurs de Little Miss Sunshine illustre le combat de la championne de tennis pour l’équité salariale. D’une reconstitution d’époque remarquable, mise en valeur par une photographie donnant au film l’aspect pellicule des années 1970, La bataille des sexes s’attarde aussi sur la première liaison homosexuelle de King. De ce fait, les dimensions sportives et sociales s’en trouvent parfois négligées, transformant ce drame sportif au ton léger en sage biopic.



La bataille des sexes (v.f. de Battle of the Sexes) ★★★ États-Unis, 2017, 121 minutes. Drame sportif de Jonathan Dayton et Valerie Faris avec Emma Stone, Steve Carell, Andrea Riseborough.