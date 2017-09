28 septembre 2017

Changement de cap à l’OQLF

Les réactions qu’a suscitées la nouvelle politique de l’Office québécois de la langue française semblent confirmer que nous ne voyons pas l’autre danger qui menace la langue française au Québec. Obsédés par les anglicismes que nous insérons dans nos phrases, nous oublions en effet que la structure anglaise que nous empruntons pour les construire altère autant, sinon plus, le génie de notre langue. Ainsi, nous reprocherons à un Français de dire « On lui a demandé d’agir comme chairman » mais ne nous formaliserons pas d’entendre un Québécois dire « Il a été demandé pour présider l’assemblée ». Si l’emploi d’anglicismes révèle un problème épidermique, l’emploi de structures grammaticales anglaises révèle un problème organique sans doute plus profond. Il est étonnant qu’on n’en reconnaisse pas l’existence et qu’on ne s’y attaque pas comme on le fait pour les anglicismes.

Pointe‐Claire, le 22 septembre 2017

Bye Bye Uber, bonjour Ubergeron

Uber menace de s’en aller d’ici le 14 octobre ? Bravo ! Profitons-en pour qu’il s’en aille par le chemin par lequel il est arrivé…. Et vite, Ouste ! Voilà l’occasion unique à saisir pour faire ce qui n’a pas été fait depuis toutes ces années : Créer un Uber québécois…. un Ubergeron, un Uberté, un Ubec, un Alber…. ou un Quber ? Je n’ai jamais compris que le gouvernement du Québec ait donné un nouveau monopole à une firme étrangère qui ne paie aucun impôt chez nous, qui ne facturait ni TPS ni TVQ. Réveillons-nous ! Au fond, ce Uber, c’est surtout un logiciel, une application qui lie des conducteurs à des clients… ce n’est pas si sorcier. Des logiciels dans l’industrie du taxi, ça ne court pas les rues, mais ça se trouve, ça s’achète, ça se modifie, ça se crée. Je propose donc, que nous, Québécois, créions sans délai cette application, si elle n’existe pas déjà sur le marché sous forme « clé en main », notre Uber bien de chez nous, qui fera travailler nos gens, qui rapportera des impôts et des taxes et qu’on exportera ensuite partout dans le monde. L’Uberté, the Uberty…

Le 26 septembre 2017

Séance d’auto-flagellation

Alors que l’ouest de notre pays s’enflamme, que les éléments se déchaînent, éradiquant des iles entières par les vents et les flots, que deux belligérants menacent la planète à coups de bombes atomiques ou hydrogènes et que le Moyen Orient est en ébullition, que vient faire cette manifestation d’auto-flagellation que nous a servi Justin Trudeau le premier ministre du pays devant l’assemblée générale de l’ONU ? Soit, ce qu’ont subi les peuples autochtones nous interpelle mais il faudra plus que des discours larmoyants pour réparer l’ampleur des torts qu’on leur aura fait subir. Il en faudra davantage pour éteindre les feux et restreindre les fous et les flots.

Gatineau, le 23 septembre 2017