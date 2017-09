27 septembre 2017

Créer une LNHQ ?

Le Devoir publiait lundi matin une excellente lettre de l’ex-journaliste sportif Georges Schwartz sur la Ligue nationale de hockey (LNH). Celle-ci a complètement perverti notre sport national, le hockey, en l’étendant sans raison à tous les États-Unis, y compris à des villes qui n’ont jamais vu un brin de glace ni même un flocon de neige, comme Tampa, San Diego et maintenant Las Vegas, un véritable casino éhonté alimenté par les réseaux de télévision américains et par les commotions de ce qui est devenu un sport de combat et de contusions, comme jadis la lutte. Pour cela, ils importent des joueurs et entraîneurs canadiens, de 50 à 80 % du personnel, mais encore peu de Mexicains, refoulés au futur mur Trump. Cela veut dire que, si le Canada et le Québec quittaient la LNH, ce serait la faillite pour les clubs américains, ce qui permettrait de développer le réseau canadien et de le bonifier en ne retenant que les meilleurs joueurs, et d’en faire le champion du monde face à l’Europe, et demain la Chine. Hélas, « le Canada a vendu son âme pour avoir accès au marché sportif américain ». Et pourtant, il est « le pays fondateur et la première puissance mondiale du hockey », mais « le seul pays de hockey au monde à ne pas posséder sa propre ligue nationale », comme le dit M. Schwartz, qui ajoute que, selon une étude de l’Université de Toronto, « 80 % des droits payés à la LNH par les télévisions canadiennes servaient à subventionner les clubs américains déficitaires ». Profitons de la négociation sur l’ALENA pour couper la LNH et créer une LCH, sinon, pourquoi pas une ligue de hockey québécoise, la LNHQ. Comme dit l’autre, après tout, on est les meilleurs !

Le 25 septembre 2017

La réforme fiscale ou l’hypocrisie de Morneau

Les dernières trouvailles en matière de paradis fiscaux nous révèlent qu’au Canada, 5 % du PIB serait mis à l’abri de l’impôt, représentant 100 milliards dont le fisc est privé annuellement. Au lieu de s’attaquer de front à ce fléau en criminalisant ceux qui s’y adonnent, M. Morneau préfère les cibles faciles que sont les petits entrepreneurs pour aller récupérer un maigre 250 millions, ou 0,25 % du montant perdu au profit des paradis fiscaux. Les petits entrepreneurs prennent un risque financier. Ils ont des responsabilités par rapport à leurs employés. Ils doivent créer eux-mêmes leur fonds de retraite. En ce qui me concerne, ma clinique emploie sept personnes. Sept emplois créés en partie grâce aux dispositions fiscales actuelles, car elles donnent le levier nécessaire pour investir et prendre le risque… M. Morneau cherche, nous dit-on, l’équité et courtise ainsi la classe moyenne avec sa réforme annoncée. Si de petits entrepreneurs doivent fermer boutique à cause de sa réforme, c’est cette même classe moyenne qui, au bout du compte, sera pénalisée… Quel manque de vision ! Quel manque de courage que de ne pas s’attaquer aux vrais fraudeurs, ceux qui privent les Canadiens de milliards de dollars annuellement ! Des dollars qui permettraient de financer un tas de mesures sociales et d’assurer la faveur électorale de plusieurs. Si, comme M. Morneau l’a si bien mentionné, tout le monde doit apporter sa contribution, qu’il aille frapper à la « grande porte ». Ne pas aller dans cette direction pourrait s’apparenter à de l’opportunisme politique. Et cela serait d’une grande tristesse…

Le 20 septembre 2017