Le chiffre du jour: 30 (ou 40)

C’est juillet en septembre, et l’été en automne: 30 degrés, pas de pluie, chaleur dite accablante, et ce n’est pas terminé.

D’autres records de température devraient être battus aujourd’hui, alors qu’on prévoit des maximums de près de 30 degrés Celsius dans le sud-ouest et le centre du Québec — près de deux fois la normale. Et si on ajoute le facteur humidex (qui, comme son cousin le facteur vent, rend toujours les choses plus graves), on atteindra pas loin de 40 degrés ressentis.