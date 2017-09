26 septembre 2017

Stone, le Québec

Un ami à moi a quitté dernièrement l’appartement où il demeurait depuis seulement quelques mois. La raison principale : l’habitude du couple de l’appartement voisin de fumer du pot plusieurs fois par jour et ainsi donc d’avoir indubitablement à sentir l’odeur tout de même assez forte de ladite drogue. Il en avait pourtant glissé mots au propriétaire qui demeure à l’étage supérieur, mais celui-ci disait ne pas avoir eu connaissance de cette odeur et lui aurait dit de toute façon qu’il fallait s’y faire, puisque la marijuana serait bientôt légale et que les Québécois pourront en fumer du bon à leur aise. En fait le propriétaire lui-même fumait son petit joint de temps à autre. Mon ami l’a su plus tard. Belle affaire ! Là, je me suis dit que cette situation risquerait de devenir une problématique qu’aura à vivre plus d’un locataire au Québec.

Bien malvenus ceux et celles qui viendront se plaindre que ça sent le pot à plein nez, que ce soit à leur domicile ou dans différents lieux publics. La mari sera légale, tenons-nous-le pour dit. On n’en fumera peut-être pas plus qu’avant au Québec, mais plus besoin de se cacher. Puis fini l’ère du « pusher » du coin. On pourra en acheter librement !

Dès mon adolescence, j’ai été confronté à la présence du pot dans ma vie. Mes amis en fumaient, quelques blondes et même plus tard certains de mes profs. Mais je n’en ai jamais fumé, même si on m’en proposait souvent. Et je ne posais aucun jugement envers ceux qui en consommaient ! Ce n’était juste pas mon truc.

Quand j’étais étudiant en littérature et en théâtre à l’université, presque tout le monde que je côtoyais en fumait. Presque tout le monde était gelé. Alors, je me dis qu’est-ce que ce sera une fois la marijuana rendue légale. Le Québec deviendra-t-il stone pour le meilleur ou pour le pire ? Là est la question.

Saguenay, le 25 septembre 2017

Ensemble, donnons le Québec aux minières, gazières et pétrolières…

C’est avec une colère pleine d’énergie renouvelable que j’ai pris connaissance dans un article du Devoir du fait que le gouvernement Couillard a publié quatre règlements qui ouvrent toutes grandes les portes à l’exploitation du pétrole et du gaz partout au Québec. Le bar ainsi ouvert inclut les plans d’eau, les parcs et territoires protégés, les villes, les municipalités, les terres agricoles et les maisons isolées.

Soyons clairs. Un puits de pétrole ou de gaz ou une mine, situé à 60 mètres, 100 mètres, 175 mètres aura des impacts chez vous à toutes les étapes de l’exploration et de l’exploitation : bruit intense, poussière, vapeurs de diesel, huiles industrielles et produits chimiques répandus sur et dans le sol, émanations de gaz divers, scories, etc. Les risques de déversements d’hydrocarbures dans et sur le sol, la nappe phréatique, les eaux sources d’eau potable font partie de ce genre d’exploitation. Deux aspects des règlements montrent à quel point ce gouvernement méprise profondément la population du Québec. Refusant de nommer les villes et villages, le règlement parle « des concentrations d’activités résidentielles, commerciales… ou de services ». Le texte de ces règlements évacue complètement l’occupation humaine du territoire. Nous n’y existons pas, nous n’y existons plus.

De plus, le règlement limite à des montants de 10 et 25 millions de dollars la responsabilité des entreprises d’énergies fossiles au lieu d’imposer la responsabilité illimitée. La portée des règlements est limpide. Nous qui vivons ici, prenons soin de nos maisons, de nos villes et villages, qui avons un besoin vital de nos lacs et nos rivières pour l’eau potable, les poissons, la beauté des paysages et le contact le plus fréquent possible avec une nature en santé, supporterons les inconvénients de cette production industrielle et les coûts financiers en cas de désastre environnemental.

M. Couillard, je réclame pour nos eaux et pour nos terres, pour nous, citoyens du Québec, le même soin que vous accordez à l’île d’Anticosti, soin dont je me suis réjoui. Vous qui êtes féru d’histoire universelle, rappelez-vous que du droit à l’irresponsabilité illimitée résultent des dommages illimités.

Le 21 septembre 2017