24 septembre 2017 20h13

Citoyens en danger?

Cher Monsieur Coderre,

Dans le contexte où votre administration fait la promotion de la politique « Vision zéro », je trouve pertinent de vous faire part d’un événement, survenu le mois dernier, qui m’a passablement ébranlé.

L’après-midi du lundi 21 août vers 13 h 25 je circulais à vélo rue de Rouen, direction est, où j’ai évité de justesse d’être fauché par un véhicule de la Ville de Montréal. Un petit camion « pick-up » blanc au logo de l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve circulant dans le même sens, immédiatement à ma gauche, a effectué un virage à droite (sans indicateur) sur l’avenue Jeanne-d’Arc. Le véhicule derrière nous a pourtant klaxonné pour alerter la conductrice, et j’ai aussi crié en freinant, déviant ma trajectoire vers le coin du trottoir pour ne pas être percuté par le côté passager du camion et potentiellement écrasé sous le véhicule. Le camion a toutefois continué son virage (toujours sans clignotant) et a poursuivi son chemin vers le sud. Je l’ai ensuite suivi une centaine de mètres jusqu’à l’endroit où il s’était immobilisé, tout près de la rue Ontario. La conductrice a prétendu que l’accident manqué était de ma faute, car je « roulais dans [son] angle mort ». Je me désole de cette attitude cavalière : quoique la sécurité routière soit l’affaire de tous les usagers, la conduite de votre employée était dangereuse et sa réaction, inacceptable. Elle aurait dû mettre son clignotant, vérifier son angle mort et s’arrêter après avoir failli me renverser. J’ai rapporté l’événement à l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve le jour même, mais je n’ai reçu qu’un accusé de réception et un numéro de dossier. J’aimerais que vos employés montrent l’exemple aux autres automobilistes, et que « Vision zéro » prenne autant de sens à Montréal qu’en Suède. Car 23 décès annuels sur les routes de la métropole, vous et moi sommes d’accord que c’est encore beaucoup trop.

Cordialement,

Montréal, le 21 septembre 2017

Gaspillage de lits

Comme je n’ai d’autre voix que celle de cette tribune, qu’il me soit permis de m’en servir pour crier mon indignation contre cette idée de fou d’installer 40 lits sur l’esplanade de la Place Ville Marie. Journée internationale de la paix et clin d’oeil au bed-in : la belle affaire ! Vraiment, à l’heure où nos immigrants se cherchent un toit, un lit, quel gâchis de matériel ! Ce coup de démence a de quoi faire frémir. À quel coût une telle niaiserie a-t-elle été réalisée ? À qui fait-elle plaisir ? Qui va finir par en payer le prix ? On s’en doute. Peut-on imprimer des posters pour la paix gagnants d’un autre concours sur des draps et non des murs ? Où ira tout ce matériel ? Pourquoi ne pas avoir offert à une maison de retraite 40 beaux lits neufs pour remplacer du vieil équipement ? Des personnes âgées, pauvres, malades auraient été heureuses d’en profiter pour beaucoup plus longtemps que pour une « Journée » internationale de la paix. Voyons ! La presse et le public en auraient été autrement touchés. Je n’arrive pas à croire qu’un tel projet ait pu émaner d’un esprit normal. Le bon sens est-il en train de se perdre…

Le 22 septembre 2017

Souvenirs de Franco

Dans cette guerre larvée entre le gouvernement espagnol et les Catalans à l’approche de leur référendum sur une indépendance possible, tous ceux qui sont passés par la Catalogne durant la dictature de Franco ne peuvent s’empêcher de revoir et même d’entendre presque chanter les fidèles sortant de la messe du dimanche et formant un grand cercle en se tenant par la main, dansant la sardane sans un mot, en suivant la cadence dans leur tête et en frappant le sol de leurs souliers. Puisque plusieurs membres du gouvernement actuel, toujours liés à la vieille phalange de Primo de Rivera et à sa devise, « España : Una, Grande y Libre », rêvent encore à la loi condamnant à la prison ceux qui parlaient catalan en public. À côté de cette façon de voir, la question de la place du Québec dans ou en dehors de la confédération peut sembler bien ordinaire, même si elle est aussi fondamentale pour toute nation qui cherche à protéger sa langue et ses valeurs.

Bécancour, le 22 septembre 2017