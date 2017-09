Le Canada défend le maintien de l’Agence mondiale antidopage à Montréal

Une délégation canadienne se rend à Paris pour défendre le maintien de l’Agence mondiale antidopage (AMA) à Montréal, et ce, jusqu’en 2031. La mission survient alors que le comité exécutif de l’Agence se réunit à Paris et doit recevoir les soumissions de pays souhaitant accueillir l’organisme international. Le Canada doit y présenter sa propre soumission pour maintenir l’Agence dans la métropole. « C’est une organisation à Montréal qui est très importante ; l’Agence doit rester à Montréal au moins jusqu’en 2031 », a déclaré vendredi matin à Québec la ministre des Relations internationales du Québec, Christine St-Pierre, qui sera du voyage. Le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, et des représentants de l’organisme Montréal international seront aussi à la réunion du comité exécutif dimanche pour tenter de tuer dans l’oeuf toute velléité de déménagement. La décision d’envoyer des ministres pour soutenir la soumission canadienne fait suite à des informations voulant que d’autres pays tentent de ravir l’organisme. L’Agence a été créée en 1999 et ses bureaux montréalais ont ouvert leurs portes en 2001.