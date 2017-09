Inspirée par le FLQ, Manon (Milya Corbeil-Gauvreau, juste) entraîne ses cousins Martin (Henri Picard, solide) et Denis (Alexis Guay, hilarant) à kidnapper une dame âgée (Clare Coulter, émouvante) afin que son petit frère Mimi (Anthony Bouchard, adorable) et elle ne soient pas placés en famille d’accueil. D’une reconstitution d’époque remarquable, cette charmante adaptation du roman de Nicole Bélanger dévoile une nouvelle facette de Luc Picard, qui orchestre avec bonheur conte au parfum social social, page d’histoire politique et récit d’apprentissage.



Les rois mongols ★★★ Comédie dramatique de Luc Picard. Avec Milya Corbeil-Gauvreau, Henri Picard, Alexis Guay, Anthony Bouchard et Clare Coulter. Canada (Québec), 2017, 101 minutes.