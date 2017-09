Kingsman: Le cercle d’or (V.F. de Kingsman: The Golden Circle)

Leur agence réduite à néant, des agents britanniques ultrasecrets font équipe avec des confrères américains. Cela, afin de contrecarrer les plans d’une narcotrafiquante toute-puissante qui a introduit un virus dans ses « produits ». Des centaines de millions de personnes risquent la mort, ce dont le président américain, qui n’entend pas négocier, se réjouit. Cette suite du succès-surprise Kingsman : Services secrets offre le même mélange improbable d’élégance et d’irrévérence, voire d’humour potache. Le réalisateur Matthew Vaughn déploie de nouveau un savoir-faire qui n’est plus à démontrer, insufflant rythme et fluidité à des péripéties rocambolesques qu’il ponctue de surprises aussi détonantes que réjouissantes. C’est d’un goût parfois douteux, mais toujours assumé.



Kingsman : Le cercle d’or ★★★ 1/2 Comédie d’espionnage de Matthew Vaughn. Avec Taron Egerton, Colin Firth, Mark Strong, Julianne Moore. Grande-Bretagne, États-Unis, 2017, 141 minutes.