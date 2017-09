Montréal recevra les Mondiaux 2020 de patinage artistique

Photo: Ivan Sekretarev Associated Press

La ville de Montréal a été sélectionnée pour organiser les Championnats du monde de patinage artistique de 2020. Patinage Canada en a fait l’annonce jeudi. L’événement aura lieu du 16 au 20 mars 2020, au Centre Bell. Le Canada a été l’hôte de la compétition, qui regroupe 200 patineurs de 50 pays, en dix occasions, la plus récente à London, en Ontario, en 2013. Montréal a accueilli cette compétition une fois, en 1932. Les Championnats du monde ont été disputés cette année à Helsinki, en Finlande, où les Canadiens Tessa Virtue et Scott Moir ont été sacrés en danse. Kaetlyn Osmond et Gabrielle Daleman avaient gagné les médailles d’argent et de bronze chez les dames. Milan, en Italie, accueillera la prochaine édition après les JO 2018. Saitama, au Japon, a quant à elle été sélectionnée pour l’édition 2019. Les autres villes canadiennes à avoir accueilli les Mondiaux de patinage artistique sont Vancouver (1960, 2001), Calgary (1972, 2006), Ottawa (1978, 1986), Halifax (1990) et Edmonton (1996). Le pays organise également une autre compétition internationale annuellement, les Internationaux Patinage Canada, l’une des étapes des Grands Prix ISU.