«Blade Runner 2049» de Denis Villeneuve ouvrira le FNC

Le nouveau long métrage de Denis Villeneuve, le très attendu Blade Runner 2049, sera présenté en ouverture du Festival du nouveau cinéma de Montréal (FNC) le 4 octobre, au théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. Blade Runner 2049 est le quatrième long métrage américain de Denis Villeneuve et est la suite au classique Blade Runner, réalisé par Ridley Scott en 1982. En 2049, la société est fragilisée par les nombreuses tensions entre les humains et leurs esclaves créés par bio-ingénierie. L’officier K est un Blade Runner : il fait partie d’une force d’intervention d’élite chargée de trouver et d’éliminer ceux qui n’obéissent pas aux ordres des humains. La découverte d’un secret le met sur la trace de Rick Deckard, un ancien Blade Runner disparu depuis 30 ans. Le film met en vedette Ryan Gosling et Harrison Ford (Star Wars, Indiana Jones), de même qu’Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Robin Wright, Mackenzie Davis, Carla Juri, Lennie James, Dave Bautista et Jared Leto. Le film prendra l’affiche le 6 octobre au Québec. Le Festival du nouveau cinéma se tiendra du 4 au 14 octobre.