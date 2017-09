Le chroniqueur Vincent Marissal devient conseiller

Photo: Asclepias CC

Le journaliste et chroniqueur politique Vincent Marissal, qui a récemment quitté La Presse après y avoir travaillé une vingtaine d’années, se joint à un cabinet de relations publiques. L’agence TACT Intelligence-conseil a indiqué jeudi matin que M. Marissal, un habitué des collines parlementaires et des campagnes électorales, mettra en oeuvre « sa vaste expérience journalistique » au service des clients de la firme. « J’ouvre avec fébrilité un nouveau chapitre de ma carrière, a affirmé M. Marissal dans un communiqué. Mes discussions avec les fondateurs de TACT au cours des dernières semaines m’ont rapidement convaincu du professionnalisme, du dynamisme et des très hauts standards éthiques qui animent cette équipe. » Son départ de La Presse en juin est survenu six mois après que la direction lui eut retiré sa chronique. Il s’est prévalu d’un programme de départs volontaires auquel ont souscrit une vingtaine d’autres employés.