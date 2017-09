22 septembre 2017 | Mediafilm

Entre deux hospitalisations ou rendez-vous médicaux, le quotidien d’une fillette et de quatre petits garçons gravement malades. Malgré une santé fragile et un avenir lourdement hypothéqué, chacun continue à vivre, à jouer et à rêver.

V.O.F. : Quartier latin, Beaubien.