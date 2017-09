Coalition Montréal a trouvé son candidat à la mairie

L’ancien bras droit du maire Pierre Bourque, Jean Fortier, veut faire un retour en politique et tentera de se faire élire comme maire de Montréal sous la bannière de Coalition Montréal. Le chef de Coalition Montréal, Marvin Rotrand, en a fait l’annonce mercredi matin. Le parti créé en 2013 et autrefois dirigé par Marcel Côté se présente comme un parti au centre de l’échiquier. M. Fortier entend proposer des changements à la gouvernance de Montréal afin « de promouvoir une meilleure prise de décision, encadrée dans des processus plus démocratiques ». Il compte aussi confier aux élus des responsabilités au sein des organes décisionnels « selon les qualités et le talent, sans égard aux allégeances politiques ». Jean Fortier avait assumé les fonctions de président du comité exécutif de 1998 à 2001 dans l’administration de Pierre Bourque. Il s’était aussi porté candidat avec l’équipe de Mélanie Joly en 2013. Il avait cependant renoncé à briguer un poste deux mois plus tard.