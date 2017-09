Platement tourné, mais porté par la charge émotive de son thème : la trajectoire de Jeff Bauman, amputé des deux jambes à la suite de l’attentat de Boston, Stronger de David Gordon Green, adapté du livre de Bauman, donne la vedette à Jake Gyllenhaal. On a déjà connu mieux inspiré l’acteur de Brokeback Mountain et de Nightcrawler, mais ce rôle de transformation morale et physique, écho à un épisode national traumatique, pourrait lui valoir une nomination aux Oscar. Mieux scénarisé que filmé, sous ses allures de « movie of the month », Stronger livre une leçon de vie qui touchera une partie du public, à défaut de convaincre par ses qualités techniques.



Stronger ★★ États-Unis, 2017, 116 minutes. Drame biographique de David Gordon Green.