Les problèmes de Brad Sloan peuvent-ils nous émouvoir ? Cet ancien journaliste recyclé dans la philanthropie vit en Californie auprès d’une épouse charmante et d’un fils dont les talents musicaux peuvent lui ouvrir les portes des plus grandes universités américaines. Mais rongé par l’envie devant ses anciens camarades de classe plus riches, et qu’il juge donc plus heureux que lui, l’homme nage en pleine crise. Heureusement, l’acteur-scénariste-cinéaste Mike White relativise son drame en injectant un peu d’humour, mais ce n’est guère suffisant pour adhérer à cette introspection plombée par une voix hors champ omniprésente et ennuyeuse, ainsi que par une prestation en demi-teintes de Ben Stiller cherchant à casser encore son image d’acteur rigolo. Dans une des meilleures scènes du film, une jeune étudiante remet Brad à sa place, et avec aplomb : on en aurait souhaité davantage.



Brad’s Status ★★ 1/2 États-Unis, 2017, 101 minutes. Comédie de Mike White avec Ben Stiller, Austin Abrams.