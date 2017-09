Ce n’est pas le premier film sur les tourments de l’adolescence et sur l’éveil troublant d’un garçon devant son homosexualité. Mais le regard d’Eliza Hittman (It Felt Like Love) se révèle plus vaste, plus ambigu, plus énigmatique, suivant le parcours erratique de Frankie (excellent Harris Dickinson), incapable de nommer ce qu’il ressent et d’assumer pleinement ce qu’il est. D’où ses comportements machistes avec une bande de copains qui ne brillent pas par leur intelligence et une attitude imprévisible avec un entourage désarçonné par tant d’ambivalence. Le Brooklyn scruté par la cinéaste n’a rien ici d’un espace embourgeoisé, c’est plutôt un triste terrain de jeu baignant dans une lumière crue et des environnements sans âme, à l’image de ces personnages pour qui même la plage n’apporte que peu de consolation, et de réponses.



Les Bums de plage (V.F. de Beach Rats) ★★★ 1/2 États-Unis, 2017, 95 minutes. Drame d’Eliza Hittman avec Harris Dickinson et Madeline Weinstein.