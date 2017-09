Mal d’amour (V.F. de The Big Sick)

22 septembre 2017 17h59 | Bruno Dufort - Mediafilm

Kumail, jeune humoriste d’origine pakistanaise, tente de résister aux pressions de sa famille, qui souhaite le voir changer de métier et lui imposer un mariage arrangé. Un soir, le jeune homme fait la connaissance d’Emily, une étudiante de son âge. Ce qui ne devait être qu’une amourette de passage avec une étudiante de son âge se mue rapidement en relation sérieuse. L’heure de l’affirmation a sonné pour l’humoriste amoureux. Cette comédie sentimentale — l’une des plus charmantes depuis des lustres — est inspirée de la rencontre des coscénaristes Kumail Nanjiani et Emily V. Gordon. Sur les thèmes de l’honnêteté et la résistance aux modèles culturels imposés, le film se caractérise par sa grande justesse de ton, abstraction faite d’une légère tendance à l’éparpillement. Misant sur la qualité des dialogues, Michael Showalter signe une mise en scène discrète, sans esbroufe, entièrement au service de la formidable distribution.