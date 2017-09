La famille Harting n’est pas comme les autres, et le fait que ses membres sont tous non-voyants constitue la chose la moins singulière de ce clan. Sur le trottoir ou dans le métro, Denis, le père, Peggy, la mère, et Lauviah, leur fille, chantent à pleins poumons et attirent tous les regards. Leur intensité et leur franchise devant la caméra de Carlo Guillermo Proto apparaissent infinies, dévoilant des pans troublants et tragiques de leur existence, dont la mort par noyade du fils Hassan. Or, non seulement ils cultivent sa mémoire, mais ils rêvent aussi de sa résurrection, une entreprise métaphysique qui nous laisse à la fois perplexes et admiratifs. Ce portrait familial s’impose par son authenticité, sa chaleureuse proximité et l’abandon avec lequel les trois protagonistes se livrent, sans fard et sans faux-fuyants.



Notre critique complète



Horaire en salles

La résurrection d’Hassan ★★★★ Documentaire de Carlo Guillermo Proto. Canada-Chili, 2016, 100 minutes.