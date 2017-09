21 septembre 2017

Biodiversité et herbe à poux

J’ai visité le parc Frédéric Back dimanche et j’en suis revenue complètement découragée. Oui il y aura de la biodiversité, mais il y aura aussi tellement d’herbe à poux que les enfants du quartier Saint-Michel continueront d’être touchés par des maladies respiratoires, comme l’a démontré la Santé publique dans une étude. Si aucun arrachage n’est fait, les millions de plants deviendront des milliards.

Montréal, le 17 septembre 2017

Le mal de vivre

Environ dix personnes mourront chaque jour au Canada en 2017 d’une surdose de fentanyl. À juste titre, les milieux politique et de la santé s’alarment à ce sujet. Mais il me semble qu’on oublie ici facilement une question centrale : pourquoi tant de personnes sont-elles prêtes à mourir en prenant ce type de drogue ? Comment en sont-elles arrivées là ? Comment la valeur de la vie est-elle disparue chez plusieurs ? Comment une société riche et abondante comme la nôtre produit-elle une telle détresse ? Je n’ai pas de réponses précises à cette question, mais il importe certainement d’y réfléchir. Individualisme, perte de sens, société de consommation, autonomie absolue de la personne qui voit tout sous l’angle des droits et libertés, absence de valeur spirituelle ou religieuse, perte de repères, bien des tentatives d’explication ont été mises en avant. Faut-il pour autant baisser les bras devant pareils drames proches du suicide ? Non ! Il vaut mieux étudier la question et proposer de bonnes pistes de solution. Je ne crois pas que la légalisation du cannabis en soit une bonne ; elle me paraît une simple fuite en avant et une forme de fatalisme. Une société respectueuse de la dignité de toute personne peut et doit faire plus.

Entrelacs, le 18 septembre 2017