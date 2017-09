«Passe-Partout» de retour dans de nouveaux atours à Télé-Québec

Photo: Télé-Québec

Il y a 40 ans, Passe-Partout faisait une entrée remarquée dans l’imaginaire québécois. L’émission phare des tout-petits d’hier se donnera de nouveaux atours, Télé-Québec ayant annoncé lundi qu’elle en diffusera une nouvelle version produite par Attraction Images. Prévu pour 2019, ce nouveau Passe-Partout conservera sa dualité originelle en cultivant son côté givré (et divertissant) tout en assumant son côté sérieux (et pédagogique). « Nous poursuivrons cette mission chère à Télé-Québec d’accompagnement de l’enfant », a expliqué le directeur général des programmes, Denis Dubois, par voie de communiqué. « De plus, nous pouvons aujourd’hui aller encore plus loin avec les nouvelles possibilités numériques. Autre aspect vraiment important : l’émission est un outil extraordinaire d’intégration pour les jeunes immigrants. »