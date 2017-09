19 septembre 2017

Une job de grosses bras (sic)

Tout d’abord, mes excuses pour le mot bras. La morphologie féminine du vocable « bras » ne se trouvant pas encore dans les dictionnaires non sexistes, j’ai dû me rabattre sur sa forme masculine. Une job de grosses bras c’est, me semble-t-il, ce que Mme Martine Delvaux s’est empressée de faire pour remettre à sa place (c’est-à-dire dans le rang) Mme Francine Pelletier, eu égard aux propos que cette dernière a tenus dans sa chronique du 15 septembre 2017.

Non, mais se peut-il que cette traîtresse fasse passer la justice avant la cause du féminisme ! Oser faire usage de son libre arbitre pour dire ce que les « femmes, et plus précisément les féministes » « préféreraient ne pas entendre ». Oui, oui, vivement haro sur l’ânesse ! Oui, vous avez bien raison, chère Madame Delvaux, de vouloir judiciariser tout harcèlement psychologique à l’endroit des femmes, nos tribunaux sont tellement désoeuvrés. Je dois vous avouer cependant ne pas avoir saisi en quoi les propos de Mme Pelletier humilient « la diversité des positions féministes », mais je suis certain que vous ne daignerez, Madame la professeure (notez mon féminin) et écrivaine, me prodiguer les bonnes lunettes pour que je puisse voir le monde comme il se doit.

Je ne sais pourquoi, mais j’ai aussi fait un lien entre la chronique de M. Christian Rioux, écrite le même jour, qui dénonce le dogmatisme de nos marxistes des années 70, ou celui « qui nous assène aujourd’hui que la langue française est sexiste ou raciste par essence ». J’ai senti qu’il était tenté d’ajouter à sa liste, le dogmatisme d’un certain féminisme. Je vous en prie, chère Madame, corrigez cet autre baudet dont les chroniques suintent le machisme.

Québec, le 15 septembre 2017

La fondation de Montréal et les autochtones

En septembre 2017, le maire de Montréal, Denis Coderre, décide d’introduire dans les armoiries de Montréal, outre les quatre symboles floraux des « peuples fondateurs » (français, anglais, irlandais et écossais) un symbole autochtone en plein centre (le pin blanc). Cela doit marquer l’apport autochtone à la fondation de Montréal en cette année de 375e anniversaire de la fondation de la ville. Je n’ai rien contre, mais il faut quand même relativiser l’apport autochtone à la fondation de Montréal.

Je donne des faits relatés dans tous les manuels d’histoire ordinaires : par exemple, en 1645, Montréal est assiégé par les Iroquois et, selon l’historien Léo-Paul Desrosiers, « les habitants de Montréal, du fort Richelieu et des Trois-Rivières sont réduits à vivre dans les postes à l’intérieur des palissades. » En ces années-là, selon Jeanne-Mance, « l’Hôpital de Montréal est abandonné et transformé en ouvrage de défense avec garnison. […] Tout le monde était aux abois. On ne parlait que de quitter le pays, avec une grande peine et une angoisse de l’esprit. » Le chef de la garnison de Montréal, Dollier de Casson, écrit : « Les Iroquois commencèrent tout de bon à nous attaquer, mais avec une telle opiniâtreté qu’à peine nous laissaient-ils quelques jours sans alarmes. » En 1652, 18 Français furent tués au Long-Sault. Le massacre de Lachine est connu et des dizaines d’embuscades meurtrières sont relatées dans les documents d’époque. Autre exemple : en 1644, 200 Iroquois entourent le fort de la ville — alors village —, mais le gouverneur et ses hommes réunissent à repousser l’attaque. En fait, selon le « Canada-Québec synthèse historique », de Vaugeois-Lacoursière-Provencher, « le dixième de la population de la Nouvelle-France sera tué » dans ces guerres entre autochtones et Français, qui dureront près de 25 ans (1641-1666), avec Ville-Marie au premier rang de l’enjeu.

Bien sûr, ce sont de vieilles histoires, mais de là à célébrer l’apport autochtone à la fondation de Montréal, il y a une marge de crédibilité : en fait, tous les documents et témoignages concordent sur un point : les Iroquois voulaient détruire Ville-Marie et ils passèrent à deux doigts d’y parvenir. Je comprends que, ces temps-ci, le maire Coderre est dans un délire multiculturel, mais comme contribution à la fondation de Montréal, on repassera.

Québec, le 17 septembre 2017