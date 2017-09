É.-U.: les tensions restent vives à Saint-Louis

Photo: Jeff Roberson Associated Press

La ville américaine de Saint-Louis restait sous tension dimanche après l’acquittement d’un policier blanc pour la mort d’un homme noir, verdict qui a provoqué des manifestations et des violences conduisant à l’annulation de deux concerts ce week-end. Des manifestants lançaient des projectiles et des débris divers sur les forces de l’ordre dimanche soir, et plusieurs vitrines de magasins ont été détruites, à l’issue de rassemblements qui ont une nouvelle fois dégénéré après avoir commencé pacifiquement, comme lors des deux nuits précédentes. Au moins 35 personnes ont été arrêtées depuis vendredi, jour du verdict, et 11 membres des forces de l’ordre locales ont été blessés dans les affrontements avec les manifestants, pour certains armés de pierres, selon les autorités. Les manifestants ont annoncé qu’ils entendaient mener des actions de blocage et des rassemblements pendant plusieurs jours pour protester contre ce verdict d’acquittement du policier.