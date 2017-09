17 septembre 2017 20h09

Le faux centre d’Emmanuel Macron

Pendant les élections, le nouveau président de la République française fut présenté comme le candidat du centre cherchant la grande concorde entre la gauche et la droite, supputant ainsi la fin des grands partis politiques et des grandes idéologies.

Le parti d’Emmanuel Macron, La République en marche !, se définit comme un parti de centre d’inspiration social-libérale. Or, il n’en est rien, à voir la manière dont a été libellé le nouveau projet de loi sur la réforme du travail en France qui brisera l’équilibre toujours fragile entre patronat et syndicats en donnant l’avantage aux entreprises en ce qui a trait, notamment, aux indemnités de licenciement abusif (beaucoup moindres) et à la négociation dans les petites entreprises (plus difficiles pour les syndicats).

Comme presque tous les partis de centre de notre époque, le parti de Macron n’est qu’une formation politique de droite qui s’ignore, car le centre ne constitue pas une idéologie légitime et ancrée au milieu dans le ciment du spectre politique.

En fait, le centre d’aujourd’hui n’est plus le centre d’hier. C’est le résultat de quatre décennies de propagande médiatique mur à mur encensant les préceptes de la loi du marché qui désormais sont devenus la norme acceptable en politiques publiques. En conséquence, en Occident, l’axe central du spectre politique, fluctuant de nature selon les aléas des conflits sociaux et du développement de la culture politique, s’est déplacé progressivement vers la droite, entraînant la position de centre avec lui.

On peut le constater en France, notamment lorsque le Parti socialiste, anciennement bien positionné à gauche, a hésité à appuyer les manifestations syndicales des derniers jours contre cette réforme du travail touchant les salariés. Sans compter qu’Emmanuel Macron est un ancien socialiste…

Saint-Jérôme, le 16 septembre 2017

Pas encore l’Ontario…

Sommes-nous assez « gnochons » au Québec pour laisser l’Ontario, plus grande productrice en serre au Canada, envahir et s’approprier nos terres afin de se lancer dans la construction serricole et d’y cultiver de la marijuana, sur la base qu’ici l’électricité coûte moins cher ?

Notre voisine possède déjà dix fois plus de serres consacrées à la culture de fruits et légumes que le Québec parce qu’elle y a investi dix fois plus, et cela, en dépit du fait que l’électricité chez elle y est beaucoup plus chère.

Or pourquoi donc Hydro-Québec n’offrirait-elle pas à nos producteurs en serre le tarif de 4 ¢ le kWh pour concurrencer les producteurs d’ailleurs ? Non seulement en fruits et légumes qui sont la base d’une bonne alimentation, mais aussi en cannabis à des fins médicales et récréatives.

Le Québec est un grand territoire nordique. Nous avons relativement beaucoup d’espace agricole. Mais la serriculture ne requiert aucune terre arable : on peut y construire et faire fonctionner des serres partout, sur n’importe quel sol, été comme hiver. Surtout l’hiver qui caractérise bien le climat de notre froide contrée.

Les Québécois sont capables de répondre non seulement à leur besoin alimentaire de base en nourriture en faisant baisser les prix de la production et en augmentant massivement la superficie serricole, mais en laissant aussi le champ libre à la culture du cannabis médical et récréatif. On n’a pas besoin d’investisseurs de l’Ontario. À moins qu’ils aient le bon vouloir de créer des emplois chez nous.

Verdun, le 16 septembre 2017