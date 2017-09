Une jeune femme (Jennifer Lawrence, fade) qui cherche à inspirer son mari poète (Javier Bardem) tout en restaurant leur splendide demeure champêtre voit sa quiétude mise à mal par l’arrivée d’un couple aux motivations troubles (Ed Harris et Michelle Pfeiffer, qui vole la vedette). S’ensuit une surenchère jusqu’à l’invasion, entre Polanski et Buñuel. Avec la maison comme planète et la jeune femme comme mère Nature, Mère ! (Mother !) est un peu littéral dans ses velléités métaphoriques. Il n’empêche, le film fascine. Et frustre. Autant Darren Aronofsky, qui renoue ici avec les fulgurances névrotiques enfiévrées de son superbe Le cygne noir (Black Swan), s’avère habile à instaurer un climat angoissant, autant il peine à forger des moments de suspense. En fin d’analyse, Mère ! s’impose comme une oeuvre de contradictions : ambitieuse mais confinée, radicale mais convenue, féministe mais misogyne, enthousiasmante mais enrageante. Au minimum, Mère ! est, indéniablement, une oeuvre de cinéma. C’est désormais plus rare qu’on le croit.



Notre critique complète



Horaire en salles

Mère! (V.F. de Mother!) ★★★ Drame d’horreur de Darren Aronofsky avec Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Michelle Pfeiffer, Ed Harris, Kristen Wiig, Stephen McHattie. États-Unis, 2017, 121 minutes.