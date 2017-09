Au bonheur des téléspectateurs

Gros dilemme pour les amateurs de télé d’ici et de nos voisins du sud en ce dimanche soir : les galas qui célèbrent la crème de cette forme artistique ont lieu au même moment… Les téléspectateurs seront déchirés entre l’écoute du gala québécois, animé encore une fois par le tandem Jean-Philippe Wauthier et Éric Salvail, et la célébration américaine, dont l’abrasif Stephen Colbert est l’hôte pour une première fois. Les zappettes surchaufferont dans certaines chaumières, entre les vannes à saveur assurément politique de Colbert et les commentaires qu’on devine déjà plus légers de ses « homologues » québécois, eux aussi animateurs de talk-shows…

En jetant un coup d’oeil aux productions mises en nomination pour les deux galas, on constate que les diffuseurs « non traditionnels » prennent de plus en plus de place. Ici, les séries Fatale-Station et Trop de tou.tv, et Victor Lessard et Blue Moon d’Illico se faufilent dans plusieurs catégories. Chez nos voisins du sud, la tendance est plus marquée dans les catégories de pointe, et tout particulièrement parmi les séries candidates au titre de meilleure série dramatique : plus de la moitié d’entre elles ont été diffusées en ligne, dont les très remarquées The Handmaid’s Tale et Stranger Things. De notre côté de la frontière, on verra si Feux, L’imposteur, Lâcher prise et Les Simone sauront tirer leur épingle du jeu contre les valeurs sûres dans leurs catégories respectives.

Ceux qui n’auraient pas assez d’une soirée de galas bien remplie peuvent passer l’après-midi devant l’avant-première des Gémeaux, la cérémonie animée par Anaïs Favron où seront remis une cinquantaine de prix.



Les 32es prix Gémeaux, Radio-Canada, dimanche, 20h, L’avant-première, Artv et ici.radio-canada.ca/gémeaux, dimanche, 14 h 30 et Primetime Emmy Awards, CBS et CTV, dimanche, 20 h

Inquiétant objet du quotidien féminin

Photo: Télé-Québec

Ce documentaire français donne matière à réfléchir aux femmes qui utilisent chaque mois quelques dizaines de ces petits bouts de tissu qui leur simplifient la vie : les tampons. Cette enquête télévisée qui a fait sensation dans l’Hexagone lors de sa diffusion en avril documente des cas récents de syndrome du choc toxique, une complication connue depuis 1980, mais s’intéresse surtout à la composition quasi secrète des tampons actuellement disponibles sur le marché et les risques, certes minimes, mais tout de même existants, que peuvent représenter certains composants chimiques.



Le tampon, notre ennemi intime. Télé-Québec, mercredi, 20 h

Planète franco

TV5 propose un marathon télévisuel hors du commun : 25 heures de programmation en direct de 23 villes à travers le monde, de Paris à Kinshasa en allant à rebrousse-poil de la rotation terrestre. Les équipes de TV5 Monde et des chaînes partenaires se relaieront à chaque heure pour mettre en lumière les gens des « destinations » où s’arrête ce grand tour.



Le tour du monde de la Francophonie, TV5, jeudi, dès 7 h