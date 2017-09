Est-il possible de recréer sur terre la puissance énergétique du soleil ? La proposition semble totalement farfelue, mais depuis de 50 ans, des scientifiques du monde entier s’activent à matérialiser la fusion nucléaire — à ne pas confondre avec la fission, dont les centrales polluent (entre autres) nos paysages. Un projet pharaonique de dimension internationale, ITER (International Thermonuclear Experimental Research), en construction dans le sud de la France, tente le coûteux pari de la faisabilité : une aventure dont le succès n’est pas garanti. Dans ce documentaire soigné, lumineux et ludique, des scientifiques de tous les horizons témoignent de l’ampleur de l’aventure, de même que d’autres prophètes énergétiques en marge de cette cathédrale du XXIe siècle.



Notre critique complète



Horaire en salles

Let There Be Light

★★★ 1/2

Canada, 2017, 80 minutes. Documentaire de Mila Aung-Thwin et Van Royko.