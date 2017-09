Vivant seule avec sa mère (Karine Vanasse, excellente), Aïcha (Sophie Nélisse, guère convaincante) néglige l’école et tue le temps au parc. Un jour, elle y rencontre Baz (Jean-Simon Leduc, impeccable), musicien deux fois plus âgé, pour qui elle ferait n’importe quoi. Adaptation fidèle du fulgurant roman de Sophie Bienvenu (Autour d’elle), qui signe le scénario avec Léa Pool (La passion d’Augustine), Et au pire, on se mariera souffre d’une tension artificielle, d’un rythme laborieux et d’un maniérisme agaçant.



Et au pire, on se mariera ★★ 1/2 Canada, Suisse, 2017, 92 min. Drame de Léa Pool avec Sophie Nélisse, Jean-Simon Leduc, Karine Vanasse, Isabelle Nélisse, Mehdi Djaadi, Iannicko N’Doua-Légaré, Guillaume Rodrigue et Gilles Tschudi.