L’écrivain Vince Flynn, aujourd’hui décédé, avait pour maîtres Tom Clancy et Robert Ludlum, concoctant lui aussi des romans où le terrorisme international fabrique autant de méchants que de jet setters. Il s’agit de la première adaptation cinématographique d’une série dominée par la figure de Mitch Rapp (Dylan O’Brien), héros solitaire et endeuillé, assoiffé de vengeance. Sa rage, surveillée par la CIA, va le propulser dans une autre dimension, bénéficiant des conseils d’un entraîneur intraitable (Michael Keaton) pour une première mission périlleuse. Le voyage, entre la Libye, la Turquie et l’Italie, oscille entre séances de carnages et pauses touristiques, dans la plus pure tradition de ces agents très spéciaux pour qui la terre est une ruelle où il fait bon déclencher de bonnes bagarres.



Assassin américain (V.F. de American Assassin) ★★ 1/2 États-Unis, 2017, 111 min. Drame d’espionnage de Michael Cuesta avec Michael Keaton, Dylan O’Brien, Taylor Kitsch, Sanaa Lathan.