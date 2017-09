Quoi surveiller aujourd'hui?

4

Loin dans le rétroviseur: la bataille des Plaines

Parlant d’Amherst et du passé: si 258 était un chiffre rond, on soulignerait que c'est aujourd'hui l'anniversaire de la bataille des Plaines d'Abraham.

Le 13 septembre 1759, Wolfe et Montcalm ont rendu l'âme, Québec est tombé aux mains des Britanniques et le mot Conquête a commencé son inscription dans nos livres d'histoire — le tout étant ici résumé très succinctement. Amherst, lui, s’illustra en dirigeant les troupes britanniques qui prendront Montréal l’année suivante (et moins par ses tentatives d’inoculer la variole chez les Amérindiens).