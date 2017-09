12 septembre 2017

Caricature de démocratie

S’il y avait un parti dans les limbes pour les pratiques démocratiques, c’était bien Québec solidaire lors de son congrès de mai 2017. Car jamais en 40 ans de militantisme n’avais-je participé à une assemblée délibérante où il n’y avait pas un micro à l’intention des POUR et un autre à l’intention des CONTRE en plénière. Au congrès de QS, on avait plutôt droit à un micro pour les HOMMES, un autre pour les FEMMES et un troisième pour les PAS DE GENRE. Comme si les opinions sur des propositions pouvaient être déterminées par le sexe des intervenants ! De sorte que nous avons eu droit à des débats complètement déséquilibrés, sans contrôle du nombre d’interventions pour ou contre les propositions soumises au débat. Je le sais, j’y étais en tant que délégué.

Je le répète, je participe depuis des lustres à des assemblées générales délibérantes dans des organisations démocratiques tant en économie sociale que dans le milieu communautaire. Or, nulle part ailleurs n’ai-je vu une telle caricature de démocratie semblable au congrès printanier de QS. Alors qu’au congrès du PQ auquel je viens d’assister en tant qu’invité provenant du milieu coopératif, j’ai vu des discussions en plénière où l’équilibre du nombre d’interventions POUR et CONTRE était scrupuleusement respecté, évidemment quand il y avait débat, le tout se déroulant de manière policée au micro désigné pour chacun des deux types d’intervention comme ça se fait partout ailleurs… Sauf à QS.

Le 10 septembre 2017

Les idées de l’autre

Qu’il est difficile d’être un intellectuel au pays du Québec ! Qu’il est encore plus risqué d’oser parler de nos racines ! Bien sûr, il est moins périlleux de se fondre dans le grand nulle part, d’où l’on ressort usiné, dépossédé de particularités, transparent. L’article de Michel Lapierre, « L’utopie comme étincelle d’espoir » (Le Devoir, 9 et 10 septembre 2017), portant sur le livre de Jacques Pelletier, est tout simplement navrant. Bien sûr, Jacques Pelletier a parfaitement le droit de défendre son point de vue dans son livre. Mais ce sont les commentaires désobligeants de Michel Lapierre à l’égard de Mathieu Bock-Côté qui détonnent.

Michel Lapierre se réjouit d’une façon malsaine de la satire de Jacques Pelletier à l’égard de Mathieu Bock-Côté, qu’il qualifie de « satire efficace bien méritée ». Il se réfugie derrière l’auteur du livre dont il fait la critique pour lancer ses fléchettes empoisonnées, étant sans doute bien incapable de le faire à découvert. Car il faut de l’esprit et de la culture pour se mesurer à Mathieu Bock-Côté. Michel Lapierre frétille aux insultes de Jacques Pelletier qui traite Mathieu Bock-Côté de « singe savant ». Il en rajoute en parlant de « portrait plus vrai que nature ». On croirait un enfant qui lance des pierres aux passants, caché sur son balcon sous l’oeil bienveillant de papa-maman. En se travestissant en père Fouettard de nos intellectuels, Michel Lapierre ne se grandit pas, et fait reculer le sain débat d’idées, déjà fragilisé au Québec.

Québec, le 9 septembre 2017