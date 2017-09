11 septembre 2017

«Nous» et «eux»

Les inclusifs disent qu’il n’est pas bien de faire une distinction entre les « nous » et les « eux ». Généralement, pour nous, les « nous » sont les nous de souche française et les « eux » sont les autres. Or les autres, quand ils parlent d’eux, ils se disent « nous » dans des expressions comme « nous, les Haïtiens ; nous, les juifs ; nous, les Arabes ». Quand ils parlent de nous, ils disent « eux, les nous de souche ». Et quand ils se parlent entre eux « les nous de l’immigration », on peut penser, parce qu’ils sont multiples, que les « eux, Haïtiens » sont, pour eux-mêmes, des « nous » qui ne sont pas dans les « nous, Arabes » ou juifs ou vietnamiens, qui deviennent alors des « eux » pour « eux ».

Le philosophe français Jacques Maritain a produit une brique qui avait comme titre Distinguer pour unir. Cela peut s’appliquer à ce que nous vivons actuellement. Tous, nous sommes invités à nous connaître de plus en plus et de la bonne manière, en faisant « les distinctions requises ». Quand nous aurons bien perçu ce qui nous est commun et ce qui nous différencie, grâce à un dialogue ouvert et respectueux, nous trouverons bien les meilleures solutions pour un vivre-ensemble harmonieux. Le mot « identitaire » étant souvent utilisé dans les médias et très peu défini la majorité du temps, j’ose me présenter comme un identitaire inclusif, qui croit que le Québec n’est pas une coquille vide, qu’il s’est construit par les habitants des Premières Nations, des descendants français et anglais et des immigrants venant de divers autres peuples.

Le Québec a une histoire, une culture originale principalement de source française (80 % de la population) et une langue officielle, la langue française, qu’on voudrait voir devenir la langue commune des Québécois. Ce que je décris ici, c’est quelques données fondamentales à connaître pour ceux et celles qui immigrent au Québec. Le Québec est vivant, et il mène un combat « démocratique » pour être ce qu’il veut être. Bienvenue chez nous.

Rivière-Rouge, le 10 septembre 2017

Initiations surveillées

Même si la direction de l’Université Laval avait pris des mesures préventives pour éviter les débordements à caractère sexuel lors des initiations des nouveaux étudiants, l’Association des étudiants en sciences de l’administration (AESAL) a connu certains dérapages lors des activités liées à son initiation. Ce n’est pas d’hier que ces activités existent et qu’elles véhiculent bon an mal an des écarts de conduite regrettables. Or, il m’apparaît fort approprié qu’une activité tenue sous la responsabilité de l’Université fasse l’objet de critères rigoureux relativement à certains débordements à caractère sexuel tout à fait condamnables. En conséquence, je me range sans hésitation du côté de l’Université Laval et l’encourage dans ses efforts pour faire de ces initiations des activités ludiques empreintes d’un minimum de respect envers les initiés qui sont malheureusement pris en otages dans un tourbillon qui dépasse les bornes de la décence.

Québec, le 9 septembre 2017