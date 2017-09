Dans une petite ville du Maine, une bande de gamins marginalisés traque une entité maléfique qui hante les égouts et se nourrit d’enfants. Excellente nouvelle : Ça compte parmi les très bonnes adaptations de romans de Stephen King, qui signait là une sorte de « best-of » de la première partie de sa carrière, de l’intimidation scolaire de Carrie et de Christine, au monstre qui détruit une communauté de l’intérieure façon Salem, en passant par le groupe d’enfants laissés-pour-compte qui combat ses peurs et part à l’aventure à la Compte sur moi. L’adaptation de Ça réussit à évoquer tout cela. Terrifiant, le film préserve la charge horrifique, parfois troublante, du roman. À cet égard, le réalisateur Andy Muschietti est aussi habile à faire sursauter qu’à forger une tension insoutenable. Enfin, les jeunes acteurs sont formidables de naturel et de complicité.

Ça (V.F. de It) ★★★ 1/2 Drame d’horreur d’Andy Muschietti. Avec Jaeden Lieberher, Sophia Lillis.