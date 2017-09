8 septembre 2017

Une autre rentrée scolaire… congestionnée !

Une autre rentrée scolaire sous le signe de la congestion routière. Encore des bouchons de circulation qui vont occasionner des millions de dollars en retards et en pertes pour les travailleurs et les employeurs.

Les gens d’affaires, de la communauté et les institutions scolaires l’ont rappelé avec force l’hiver dernier. Le parc industriel est aux prises avec des difficultés de recrutement de la main-d’oeuvre faute d’accessibilité. Les jeunes de Québec s’exilent pour trouver ailleurs le style de vie qui leur manque ici. Cela fait plus de 10 ans qu’on s’en parle, qu’on dessine, qu’on hésite puis qu’on efface tout.

Les jeunes doivent s’endetter pour s’acheter une voiture dès leur 16e anniversaire, ou être complètement dépendants de leurs parents pour leurs déplacements. On passe trop de temps à se rendre du point A au point B. Vous savez, on aime l’instantanéité, on veut avancer !

On est mûrs pour passer en deuxième vitesse et profiter des milliards de dollars des gouvernements qui sont sur la table, un financement exclusivement dédié au transport en commun.

Il est temps d’entrer dans la modernité et de nous doter d’un système de transport en commun attrayant, accessible, efficace et qui se déploie dans une vision de mobilité durable.

Cela ne sera pas facile, certes. Cela va parfois bousculer nos habitudes. Mais nous serons tellement fiers quand on pourra parcourir la ville librement, quand l’aéroport sera connecté au centre-ville, quand on ne comptera pas presque autant de voitures que d’enfants dans une famille.

Monsieur le Maire, vous vouliez l’entendre. Vos concitoyens, le milieu des affaires, les institutions scolaires, la société civile vous l’ont dit.

Vous ne voulez pas porter l’odieux si dans 20 ans la motorisation continue d’augmenter dans la région de Québec, que le kilométrage parcouru continue d’augmenter, qu’on augmente les émissions de gaz à effet de serre, que la sédentarité continue de progresser, qu’on grignote les terres agricoles.

Nous non plus. Alors, il est urgent qu’on se construise un système de transport commun structurant à Québec.

Le 6 septembre 2017

Un problème d’autonomie

Le vrai problème ? Les syndicats et la bureaucratie sont en train d’étouffer l’école publique. Une solution simple s’impose pour donner à l’école publique la même autonomie que l’école privée possède. Il existe des études pour démontrer que l’autonomie est un facteur de réussite en éducation. Ce serait une grave erreur que de restreindre l’accès à l’école privée. Je parle en connaissance de cause, la venue de l’école privée à Saint-Jérôme, au dire d’un commissaire scolaire, a plus stimulé l’école publique de la région que les centaines de milliers de dollars que la commission scolaire déboursait pour en améliorer le fonctionnement. On devrait financer les deux réseaux de la même façon et donner le choix aux parents.

Le 7 septembre 2017

Invitons les « Dreamers »

Plus d’un demi-million de « Dreamers », ces jeunes gens amenés aux États-Unis illégalement par leurs parents alors qu’ils n’étaient que des enfants d’âge mineur, sont menacés par le gouvernement Trump de devoir quitter le pays où ils ont grandi, étudié et se sont mis au travail sous la protection du gouvernement Obama, qui refusait de les renvoyer dans leur pays d’origine. Or, ces jeunes femmes et hommes sont, semble-t-il, instruits, compétents et travailleurs. Alors, pourquoi ne pas les inviter à venir s’établir au Canada ? L’invitation faite par le premier ministre Trudeau aux Haïtiens menacés d’être chassés des É.-U. pourrait être étendue à ces« Dreamers ». Bon nombre travaillent déjà pour Apple, Facebook, Google, etc. Paraît-il que les entreprises comme Ubisoft de Montréal peinent à trouver des employés formés dans ce domaine de haute technologie. On peut toujours rêver !

Montréal, le 5 septembre 2017