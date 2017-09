Le guitariste Robbie Robertson résume bien le paradoxe qui a longtemps habité plusieurs artistes amérindiens : « Be proud you’re an Indian, but be careful who you tell. » Cette discrétion a ainsi occulté un pan immense de l’histoire musicale nord-américaine, et les multiples influences que l’on retrouve aussi bien dans le blues, le jazz, la pop que dans le heavy metal. Tout comme dans Reel Injun, sur l’image des Amérindiens dans le cinéma américain, mais sur une note plus optimiste, Catherine Bainbridge, avec la complicité d’Alfonso Maiorana, retrace cette formidable histoire de métissages. S’appuyant sur l’électrochoc causé par la pièce instrumentale Rumble, signée Link Wray, à la fin des années 1950, c’est une immense galerie d’artistes exceptionnels qui se déploie sous nos yeux, et dans nos oreilles. De tous les styles et de toutes les époques, ils en ont long à dire sur un silence qu’ils jugent maintenant inadmissible, et assourdissant.



Rumble – The Indians Who Rocked the World ★★★ 1/2 Canada, 2017, 102 minutes. Documentaire de C. Bainbridge et A. Maiorana.