Bienvenue à la maison (V.F. de Home Again)

Fraîchement séparée et à la veille de fêter ses 40 ans, une décoratrice accepte d’héberger dans sa maison d’amis un trio de jeunes hommes venus chercher gloire et fortune à Hollywood. On a beau se dire que Bienvenue à la maison est un film dont le niveau de réalité se situe à peine au-dessus de celui d’un conte de fées, on n’arrive jamais à croire qu’un parent laisserait des inconnus s’immiscer de la sorte dans le quotidien de ses enfants. Autre problème : l’absence totale de chimie entre Reese Witherspoon, vive et charismatique, et Pico Alexander, présence zéro et yeux de merlan frit. Leur idylle, avec le spectre de l’ex (Michael Sheen) en guise de complication accessoire, ne convainc jamais. La vraisemblance, ou plutôt son absence, est toutefois le moindre des problèmes du film. Car Bienvenue à la maison est, à proprement parler, d’une profonde platitude.



Bienvenue à la maison (V.F. de Home Again) ★★ États-Unis, 2017, 97 minutes. Comédie romantique de Hallie Meyers-Shyer. Avec Reese Witherspoon, Pico Alexander, Jon Rudnitsky, Nat Wolff, Michael Sheen, Candice Bergen, Lake Bell.