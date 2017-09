Après une courte retraite, le bagarreur en titre d’une équipe de hockey de Halifax tente un retour, en tenant tête à la brute épaisse qui l’a déclassé. Suite décevante d’un film à succès de 2011. Reconduction de nombreux clichés. Humour agressivement vulgaire et inefficace. Réalisation vigoureuse. Interprètes dans la note.

Goon: le dernier des durs à cuire (Goon — Last of the Enforcers)

(5) Can. 2017. Comédie sportive de Jay Baruchel avec Seann William Scott, Wyatt Russell, Alison Pill.