De ses débuts à Oakland à son assassinat à Las Vegas en 1996, la vie tumultueuse du rappeur Tupac Shakur. Portrait hagiographique composé de saynètes sensationnalistes ou édifiantes. Montage asphyxiant. Musique et énergie du chanteur bien mises en valeur. Demetrius Shipp Jr. charismatique.

All Eyez on Me: l’histoire de Tupac Shakur

(5) É.-U. 2017. Drame biographique de Benny Boom avec Demetrius Shipp Jr.