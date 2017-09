Les terres lointaines

9 septembre 2017 | Louis-Paul Rioux

Durant plusieurs mois, le réalisateur suit huit marins hollandais et philippins à bord d’un cargo. Entre les tâches sur le pont ou dans la salle des machines, les moments de détente en équipe ou lors des escales, ces hommes, jeunes pour la plupart, se confient à la caméra.

Bien que plus réaliste que Transatlantique de Félix Dufour-Laperrière — sur un sujet similaire —, ce premier long métrage de Félix Lamarche (Des hommes à la mer) n’est pas pour autant dépourvu de poésie. Et ce, tant dans les scènes nocturnes à l’approche des ports, qui confinent à l’abstraction, que dans les images en mouvement de l’océan, rendues sublimes par la prenante trame sonore conçue par Sylvain Bellemare (oscarisé pour Arrival). Mais surtout, Lamarche se démarque de Dufour-Laperrière par le regard empathique, près de l’humain, qu’il pose sur cette microsociété aux codes très particuliers. Du reste, les témoignages, souvent mélancoliques, traduisent avec force le sentiment de solitude de ces hommes loin de leurs familles, qui paient le prix fort pour leur irrésistible appel du large. Cela dit, le propos est un peu court et certains passages, un brin répétitifs.