7 septembre 2017

Financer davantage les cégeps français

À son prochain congrès, les membres du Parti québécois pourraient s’entendre sur le fait de réduire le financement des cégeps anglais afin qu’il soit dorénavant proportionnel à la communauté historique anglophone plutôt qu’au nombre d’étudiants les fréquentant, ce qui concourrait à restreindre leur accès aux francophones et aux allophones.

C’est une excellente idée. Mais pourquoi ne pas faire l’inverse, à savoir hausser le financement des cégeps français qui accueillent des étudiants anglophones ? Le français d’un étudiant anglophone est boiteux ? Des cours de langue lui seraient gracieusement offerts afin de l’aider dans son parcours. Des étudiants francophones pourraient aussi parrainer des étudiants anglophones désirant parfaire leur français. Bref, des sommes supplémentaires seraient disponibles pour inciter les anglophones à étudier dans les cégeps français.

Les chiffres relatifs à la fréquentation estudiantine dans les cégeps montrent que les francophones et les allophones étudiant dans les cégeps anglais augmentent d’année en année depuis 2013, alors que c’est le contraire pour les anglophones étudiant dans les cégeps français. Dans une société où seul le français est la langue officielle, ces chiffres sont anormaux.

Montréal, le 5 septembre 2017

Les maux de l’été

L’été qui s’achève aura été pénible au Montréalais. Cônes orange, déviations, congestion, bruit, poussière, lenteur sont quelques-uns des mots qui décrivent notre misère citoyenne des dernières semaines. Nous sommes restés impuissants à la faire entendre et à la bannir. Mais quand la réalité exagère, le langage s’enrichit. C’est ainsi qu’ont commencé à circuler sur l’île et ses abords certaines expressions exutoires. En voici quelques-unes :

Donner les clés de la ville. L’expression fait référence à l’impression générale que le maire a livré la ville à la Construction, avec pleine liberté. Dans la vie courante, on a de plus en plus recours chez nous à elle pour dire que quelqu’un a donné de façon irréfléchie. Entendu dans l’autobus 55 : « Il était tellement fou de sa voisine qu’il lui a donné les clés de la ville. »

S’ennuyer de ses cônes. Expression qui tend à remplacer « s’ennuyer de sa mère », « tombé en désuétude », qui se disait même quand la mère en question n’évoquait rien d’attachant ou de réel. Être perturbé. Entendu dans le métro, ligne orange : « Elle passait de longues heures chez le coiffeur, à s’ennuyer de ses cônes. »

Voir des pépines partout. Allusion au trop grand nombre d’excavatrices qui ont envahi les rues montréalaises. Au figuré, l’expression dénonce toute forme d’obsession ou d’abus. Entendu au marché Jean-Talon : « Son patron lui fait voir des pépines partout. »

Chercher son trou. Allusion aux innombrables chantiers vacants. Ne pas avancer. Entendu à la radio : « Le dossier des salles d’attente cherche son trou. »

Ne pas compter les détours. Variante moderne de « on ne compte pas les tours », utilisée autrefois quand on se visitait sans manière. Prise au propre, l’expression vise dérisoirement la circulation dans les rues de la ville, mais au propre elle donne espoir. Persister. Entendu au parc Lafontaine : « C’est un tremble centenaire. Il n’a pas compté les détours. »

