5 septembre 2017 19h05

Visite dans des écoles surpeuplées

En lisant l’excellent papier de Marco Fortier, intitulé, « Visite guidée dans des écoles surpeuplées », j’ai comme eu l’impression qu’il n’y avait pas de ministre sur l’île de Montréal tellement tout le personnel, la direction et les élèves vivent dans des conditions de misère.

Montréal avait un budget de 1 milliard pour le 375e anniversaire de la ville. On se réserve les meilleurs terrains pour l’immobilier, alors qu’on oublie que les familles que l’on attire dans ces immeubles d’habitation, elles auront besoin d’écoles pour leurs enfants, des écoles aussi confortables que les logis, j’imagine.

Le gouvernement du Québec compte 12 ministres sur l’île de Montréal, et lorsqu’il y a eu une rencontre de travail autour de monsieur Trudeau et les gens qui sont impliqués dans le dossier des demandeurs d’asile, il n’y avait pas de responsable pour les besoins d’école, alors que Montréal en souffre depuis fort longtemps. On veut le meilleur pour les enfants, tous les enfants, mais ça ne rapporte pas politiquement. Merci, Marco Fortier, de nous aider à découvrir les miracles que font tous ces gens dévoués aux enfants.

J’espère que les progressistes qui se sont tournés vers l’Équipe Coderre vont conserver leurs valeurs pour l’avenir des enfants de la CSDM, parce qu’elle est la seule à sembler souffrir de considération, année après année.

Longueuil, le 3 septembre 2017

Une stratégie s’impose

Oui, une stratégie d’alphabétisation (!) est cruciale et fait franchement défaut au Québec !

Mais, à mon avis, ce n’est pas en imposant à des enfants de quatre ans, qui sont à l’étape de la socialisation et de la prise de conscience du moi par le jeu, qu’on réussira. Laisser ce champ — le jeu (et libre en priorité) — faire son travail naturel sur le développement des sens, le développement moteur et les amitiés qui s’enracinent de bontés. « L’école » ou l’enrégimentement avant six ans ? La plupart des enfants risquent d’y trouver une forme d’agression. Car, à cet âge, ce n’est pas le temps d’instaurer un concours d’intelligence entre eux, avec son effet déstabilisateur et pernicieux sur les relations sociales et l’estime de soi.

Quatre ans, c’est plutôt l’âge de la naïveté, de l’ouverture, de la curiosité enjouée, donc d’un regard émerveillé et qui prend de l’assurance. C’est un moment parfait pour l’apprentissage d’un « vivre-ensemble » des tempéraments les plus divers. Les parents et les éducateurs ont surtout la tâche de laisser s’exprimer leurs talents innés, tout en encadrant le développement harmonieux du caractère de l’enfant et de son expression sociale !

Bref, je pense que les objectifs d’alphabétisation à tous crins à quatre ans seraient surtout la marque d’une société déconnectée de l’enfant. L’esprit de cette alphabétisation est tendancieusement néolibéral — tenant les enfants pour de simples et futurs pions de l’économie du savoir. L’effet pourrait être contraire : donner la nausée aux enfants, les rendre réfractaires à l’instruction, et défavoriser leur sain développement. (Comme si la période des six ans d’école primaire ne suffisait pas pour que les enfants apprennent à écrire et à compter !)

Mon humble opinion de papa, d’éducateur et d’ex-prof…

Piaget, Platon disaient, en substance, la même chose. Même que Pierre-Auguste Renoir plaidait pour qu’on laisse les enfants libres jusqu’à l’âge de huit ans…

Montréal, le 5 septembre 2017

Retour aux sources

Le soi-disant peuple québécois s’est dit NON deux fois, donc le divorce de l’appellation Canadiens français pendant la Révolution tranquille n’a pas donné grand-chose. Parallèlement, les minorités francophones dans les autres provinces peinent à se faire entendre parce qu’elles sont considérées comme des minorités locales, voire insignifiantes pour les autorités comme en Colombie-Britannique. Pourtant, c’est parce qu’il y a neuf millions de francophones que nous avons une deuxième langue officielle dans ce pays, et ce sont neuf millions de Canadiens français qui justifient l’existence de la notion d’un deuxième peuple fondateur. Si on veut faire avancer les services en français partout au pays afin d’obtenir plus de garderies, plus d’écoles, plus de soins en français, il est grand temps de revenir à une solidarité pancanadienne qui donnerait du poids aux revendications permettant de vivre en français partout. C’est le temps d’un retour en force des Canadiens français dans le vocabulaire de l’actualité, et dans l’actualité tout court.

North Vancouver, le 31 août 2017