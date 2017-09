L’ouragan «Irma» menace les Caraïbes et la Floride

Photo: Agence France-Presse

Miami, Floride — L’ouragan Irma est passé lundi à la catégorie 4 (sur 5) et menace dangereusement une zone allant des Caraïbes à la Floride, qui s’est mise en alerte, a annoncé le Centre national des ouragans (NHC) américain. L’ouragan se dirigeait vers les îles Sous-le-Vent avec des vents soufflant à 215 km/h. Irma« va encore se renforcer au cours des 48 prochaines heures », a averti le centre basé à Miami, aux États-Unis, vers 21 h (heure locale), ajoutant qu’« il faut achever les préparatifs pour protéger les vies et les biens ». Le gouverneur de la Floride, Rick Scott, a déclaré l'état d'urgence en soirée pour permettre « aux gouvernements fédéral et local de se préparer ensemble à l'arrivée d'Irma ».